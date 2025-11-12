ADP最新公布的就業報告也給大盤帶來壓力，數據顯示，在截至10月25日的4周期間，美國企業平均每周裁員11,250人，這項數據與該公司上周報告的10月就業增長形成鮮明對比，亦反映出美國就業市場有些疲軟。

美國參議院在周一晚間通過一項旨在重啟政府的臨時撥款法案，並已送交眾院表決。美國眾議院議員在休會53天後返回華盛頓，眾院議長強生（Mike Johnson）表明最快將在11月12日通過並送交美國總統川普簽署，好讓這場創下美國史上最長記錄的政府停擺鬧劇於本周落幕。

周二收盤，道瓊指數漲559.33點或1.18%，報47,927.96點。標普500指數漲14.18點或0.21%，報6,846.61點。那斯達克指數跌58.87點或0.25%，報23,468.30點。費城半導體指數下跌177.25點或2.48%，報6,979.70點。

近來投資人對AI概念股的高估值越來越感到不安，使AI行情面臨壓力，本月以來，那斯達克指數下跌約1%。

周二美光、甲骨文（Oracle）、Palantir Technologies、CoreWeave和輝達等AI熱門股全面收黑。追蹤標普500指數科技股的「SPDR科技類股指數型基金」（Technology Select Sector SPDR Fund）下跌約1%。

有輝達作為「富爸爸」的AI資料中心服務商CoreWeave第三季營收優於市場預期，但利潤縮水，且受到某第三方合作夥伴交付延遲影響，CoreWeave下修全年營收預測，其股價應聲暴跌逾16%。

標普500指數11大類股僅科技股（跌0.72%）收黑。醫療類股收漲2.33%，漲幅最大；其次為能源股漲1.29%。

重磅股漲跌互見，微軟漲0.53%、蘋果漲2.16%、輝達跌2.96%、Alphabet漲0.42%、亞馬遜漲0.28%、Meta跌0.74%、特斯拉跌1.26%。

費城半導體指數成分股，以高速資料互連解決方案大廠Credo Technology跌6.85%，表現最疲弱；其次為矽光子光學組件大廠Coherent跌5.22%。

台股ADR方面，台積電跌4.10美元或1.39%，收在291.17美元，換算台股價格為1808.28元。聯電跌0.67%、日月光跌2.60%、中華電信跌0.12%、鴻海跌1%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微跌(0.06%。

標普500指數上漲與下跌股數比為2.2：1。

美國公債市場因退伍軍人節休市，美股交投清淡，成交量僅為153億股，過去20日均量為208億股。