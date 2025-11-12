櫃買中心(Taipei Exchange)ETF市場11月12日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF係由富蘭克林華美投信所發行之「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF證券投資信託基金」(證券簡稱：FT金融債10+），該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，有關FT投資級債20+ ETF相關資訊可至櫃買中心網站項下查詢。