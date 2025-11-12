美股漲跌互見，道瓊指數創歷史收盤新高，不過，受AI巨頭輝達下跌近3%拖累，科技類股走疲。昨日先殺尾盤下挫的台股，今（12）日開盤不畏相關利空上漲150點，約來到27943.72點。

日本軟銀11日宣布出售輝達全部持股，套現58億美元，導致輝達重挫、台積電ADR也下跌1.39%。但台積電今日撐逆勢漲10元至1475元，鴻海漲近1%。強勢DRAM股拉回，南亞科、華邦電跌逾1%。

台股11日收27784.95點，跌84.56點或0.30%，總成交值5813.57億元。三大法人賣超198.92億元，外資賣超173.68億元，投信、自營商買超22.62億元及賣超47.86億元。

美股道瓊上漲559.33點或1.18%，收47,927.96點。S&P500上漲14.18點或0.21%，收6,846.61點。NASDAQ下跌58.87點或0.25%，收23,468.30點。費城半導體下跌177.25點或2.48%，收6,979.70點。