吳思瑤啟動普發現金服務站 陳冠安酸「瑤身一變」丟臉：早知如此何必當初 @ChinaTimes ​

全民普發一萬元除了可選擇在網路上登記外，17日起也將開放ATM領現，為了讓民眾更清楚發放流程，許多政治人物也紛紛將服務處變身普發現金便民服務站，並提供各項操作諮詢。前國民黨青年部主任陳冠安則提2往事，狠酸民進黨立委吳思瑤「照出的是綠委急轉彎翻車的醜態」。

吳思瑤昨（11）日在臉書發文寫道「領一萬，找民進黨！並透露其服務處變身『普發現金便民服務站』，可以提供各項操作諮詢」；對此，陳冠安今在臉書諷刺表示，從反對普發現金到服務處變成普發現金服務站，這態度立場轉變之大，還真是「瑤身一變」。

陳冠安進一步指出，在9個月前，當國民黨黨團主張還稅於民，全民普發一萬時，吳思瑤怒批這叫破壞財政紀律，討好民粹；4個月前，當立法院三讀通過普發現金一萬元時，吳思瑤開記者會聲稱，這筆錢可以造7艘海鯤號，不該讓藍白大撒幣；當現金開始要普發時，吳思瑤就變身成為小天使，要教大家如何操作領錢。

陳冠安諷刺的是，當初吳思瑤拒絕普發現金，主張多造7艘的海鯤號，現在卻是海測進度落後，交艦期程遙遙無期，爆發諸多弊案，相比一萬塊實打實進入人民荷包，無法如期提升國防實力的海鯤號，才真是大撒幣；陳說吳此舉照出的是綠委急轉彎翻車的醜態，「早知如此，何必當初，實在丟臉」。