2026年為馬年，整體運勢風起雲湧，命理專家小孟老師指出，屬馬與兔的人在馬年因犯太歲與破太歲影響，工作壓力明顯上升，職場人際與責任負擔都需謹慎應對，不宜衝動行事；但若能穩住節奏、以實力取勝，仍有轉機。而屬猴的人則迎來事業突破期，不僅貴人運旺、職場表現亮眼，正偏財皆有斬獲，可望成為馬年財運最強的贏家。

TOP12：生肖馬

屬馬者因犯太歲，工作壓力倍增，容易與上司或同事摩擦，上半年挑戰重重，下半年有望轉機，只要穩住心態、專注成果，年底可望升遷。財運波動大，3月、6月、9月宜防投資損失與突發開銷，理財宜保守。

TOP11：生肖兔

屬兔者受破太歲影響，事業壓力不小，易遭人際糾紛，宜低調處事，幸有貴人相助，3月與9月是升遷良機。財務正職穩定但偏財弱，4月、8月須防突發開銷，理財以還債、儲蓄為先。

TOP10：生肖鼠

沖太歲影響整體起伏，特別是職場與財務，上半年多變動與口舌，6月後轉穩。財務方面，3月、9月防意外支出，5月、11月可望有額外收入，宜保守投資，避免高風險操作。

TOP9：生肖牛

運勢平穩但人際合作多波折，上半年可能突然會接到新任務，或是遇到人事變動，宜用數據溝通以免誤會。3月、9月有貴人助攻，是爭取升職或資源的好機會；財運方面整體不錯，2月、6月、8月要注意花費，4月、10月適合小額投資，慢慢累積財富。

TOP8：生肖雞

運勢逐步走升，過往的付出皆能有所收穫，3月、9月升職機會高，但6月需注意同事或合作對象的溝通誤會，重要的事情要留下紀錄；下半年工作變多，建議將流程整理清楚，提高效率。財運方面穩定，但1月、4月恐有突發支出，投資宜分散風險。

TOP7：生肖虎

運勢起伏大，2月、7月挑戰不少，要有耐心和彈性去面對，4月有短暫的好機會，9月和11月不宜太出風頭，以免惹上麻煩。財運穩中帶隱憂，3月、8月要謹慎投資，年終宜清償債務、規劃儲蓄。

TOP6：生肖龍

處於調整階段，工作上有穩定發展，也有機會拓展人脈，3月、9月是行動的黃金期，年中可爭取參與重要專案或跨部門合作，但小心有人從中作梗，年底有升職或轉職契機。財運以穩定收入為主，額外賺錢的機會不多，2月、7月、11月需防不必要開銷，保守理財。

TOP5：生肖羊

運勢逐漸轉強，3月、9月宜積極表現，上半年可多花心思改善工作流程和人際關係，下半年有機會靠自身專業爭取資源，貴人運勢旺盛。財運方面，正職收入穩定，2月、8月有投資機會，4月要留意開支，年終可得獎金，5月、11月資金波動大宜保守。

TOP4：生肖狗

事業穩健，3月、10月適合表現自己，拓展人際關係，5月是事業發展的關鍵突破期，年中要注意合約或協議內容，避免疏忽，年底有機會受上司肯定，適合開始規劃職涯或進修方向。財運方面不錯，2月、9月投資宜審慎，年底適合做長期理財規劃。

TOP3：生肖蛇

工作運勢漸開，貴人扶持，上半年適合打好基礎、改善流程，3月到5月事情較多，要審慎應對，另外，3月和年底是爭取升職或進修的大好時機，年中可以嘗試跨領域合作，但簽約前責任要畫分清楚。財運方面穩定，但2月、8月防突發支出，投資應避開高風險，年底可望小幅進帳。

TOP2：生肖豬

屬豬揮別2025年不好的運氣，2026年偏財順利、事業穩升，4月、9月適合進修或重新規劃職涯方向，年中有機會跨部門合作，爭取更多資源，6月遇到困難要冷靜處理，年底有升遷機會，建議穩紮穩打。財運穩健，2月和8月要注意突發支出，年終有獎金入袋，5月和11月也有小筆收入，宜整理財務、避免借貸。

TOP1：生肖猴

屬猴者工作將迎來許多突破和變革的機會，上半年必須打穩基礎，下半年會逐步落實新計畫，6月若遇到一些挑戰，可透過調整溝通化解，全年應採取分段推進的策略方式，維持資金流動性；人脈方面貴人雲集，適合拓展社交圈並善用外部資源。財運強勢，正偏財皆旺，2月、8月、9月投資有望獲利，年底資產可穩步累積。

