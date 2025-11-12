台2線、台2戊線及台9線等主要路段陸續完成清理，預估中午前可全面恢復通行。（吳佩蓉攝）

受鳳凰颱風外圍環流強降雨影響，昨（11）日晚間蘇澳地區多處道路出現積水情形，公路局東區養護工程分局南澳工務段通宵搶修，今（12）日清晨雨勢趨緩後，台2線、台2戊線及台9線等主要路段陸續完成清理，預估中午前可全面恢復通行。

公路局指出，蘇澳地區多處省道包括台2線、台2戊線及台9線部分路段受豪雨影響出現淹水，南澳工務段第一時間出動11部LED警示車及警戒人力，配合警方實施交通管制；隨著雨勢減緩，道路積水退去後，立即動員裝載機與水車進行清理。

目前台2線積水路段已全數恢復通行；台2戊線8k＋700隘丁路段仍有泥濘，機具持續清理中，呼籲駕駛減速慢行；台9線102k＋200至102k＋900軍人公墓至聖湖路段路面積土與泥濘，預計今日中午12點前可恢復通行。至於台9丁線蘇澳市區積水已退，惟部分慢車道及路肩仍有淤泥，工務段已派機具清除，預計今日可完成。

公路局呼籲，強降雨期間山區道路易有坍方及落石風險，用路人如非必要應避免進入山區，並可利用「幸福公路APP」或公路局智慧化省道即時資訊服務網（https：／／168.thb.gov.tw）查詢最新路況資訊，確保行車安全。