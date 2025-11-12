宜蘭昨傍晚共伴效應發威，多地出現淹水災情，蘇澳鎮更因暴雨狂炸，市區泡在水裡。蘇澳鎮公所指出，水淹最深一度達一層樓高，求助通報電話不斷湧入 ，許多長者緊急避難，也不乏帶著幼童緊急撤離的爸媽，每個人臉上都寫著驚恐無助，「已分不清是雨、是汗、還是淚」。有居民吐露心聲，嘆15年前梅姫颱風淹水惡夢又重演，不知道排水系統怎麼了。

蘇澳鎮公所臉書粉專指出，蘇澳鎮暴雨一下就是大半天，入夜後雨勢仍未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高；中油、全聯一帶低漥處，水淹最深達一層樓高。

求助電話狂湧 長者避難滿是驚恐

蘇澳鎮公所指出，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。避難民眾以長者居多，有行動不便者、坐輪椅者，甚至還有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽，每個人都驚恐無助。

軍方、警消合力救援受困民眾。（圖取自蘇澳鎮公所臉書粉專）

累積雨量近800毫米 國軍馳援

蘇澳鎮公所表示，暴雨過後的蘇澳，對外道路積淹水嚴重，感謝國軍弟兄馳援，冒著大雨，為蘇澳鎮送來滿滿兩大車物資，讓目前收容在鎮公所逾百位鎮民，能暫緩燃眉之急。目前從10日凌晨0時至12日上午8時30分，蘇澳累積雨量來到774.5毫米。

15年前慘況重演 居民吐心聲

不少居民也到貼文下方留言感謝各路人員救援，「辛苦了國軍～消防救援人員！還有所有鎮公所人員跟警察人員」、「謝謝你們，為了災民們，個個辛苦忙碌」，也有人吐露心聲，表示「15年前的梅姫颱風共伴也是整個蘇澳大水災，結果現在還是一樣」、「欲哭無淚，15年後又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？我們有多少能耐可以這樣一次又一次的毀滅」。