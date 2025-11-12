俗稱瘦瘦針的腸泌素GLP-1藥物，雖有顯著的減重效果，但最新研究發現，卻可能導致使用者出現缺血性視神經病變，醫美從業醫師Jonathan表示，「這是最令人擔憂的副作用」，可能導致視力嚴重受損，甚至失明，不建議視力不佳或僅剩單眼視力等族群，使用這類藥物。

科學網站《Science Alert》報導，缺血性視神經病變（Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION）又稱為眼中風，患者因通往視神經的血流突然受阻，可能在一覺醒來，即發現單眼視力喪失，現今尚無有效療法，且已有兩份最新研究證實，使用GLP-1藥物，可能小幅提高缺血性視神經病變的風險。

一覺醒來突然看不到

根據《中天新聞網》報導，醫師Jonathan在社群平台上解釋，眼中風是指供應視神經的血流突然中斷，導致視神經損傷，通常為單眼、無痛的急性視力下降，此副作用出現機率較低，但一旦發生後果嚴重，可能導致失明。

根據醫師建議，視力不佳或僅剩單眼視力的人不建議使用GLP-1藥物，例如猛健樂。醫師指出，想施打猛健樂前可先檢查視神經盤大小，因為97%的NAION發生在視神經盤較小的人身上。但即使檢查結果顯示正常，NAION發生的機率仍不為零。

用藥前需經審慎評估

Jonathan醫師提醒，有胰臟炎、甲狀腺髓質癌病史或家族史者，同樣不建議使用猛健樂。他也分享有憂鬱症的病人反應，表示打完一兩針後因情緒低落而無法繼續使用。醫師建議，有上述情形者若想使用猛健樂，應與專業醫師詳細討論評估。

醫師最後強調，減重後維持才是重點，使用者應同時改善不良飲食習慣，才能達到長期的健康減重效果。