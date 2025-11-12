台股昨天終場紅翻黑，收跌84點，以27784點，成交量5663億元。很多投資人認為記憶體已經漲翻天，擔心即將反轉，但分析師陳威良表示，這次記憶體的缺貨是結構性，國際指標股美光、海力士、鎧俠、SanDisk股價輪番飆漲，坦白說，「這一次的記憶體，你手上一定要想辦法建立持股」，現在最要緊的就是想辦法上車。

陳威良說，不管是前幾年的航運股或是被動元件，甚至是今年AI升級趨勢股，漲了1倍、2倍、3倍的個股比比皆是，不要畫地自限，當趨勢往上的時候，很多個股的爆發力可能會超過想像。

舉例而言，國內NAND Flash領導廠商群聯(8299)，如果回到千元之下就是好機會，之前若是錯過了，在5日線、10日線附近仍可以找買點，雖然短線出現急漲，但仍會有獲利了結的賣壓，多頭一旦下車，就有可能測試5日線、10日線位置，這時是進場的好機會。

再來是南亞科(2408)，昨天的股價創歷史新高，不過經過連日的大漲，明顯開始出現震盪。儘管表面看起來，投信這次站在買方，但前天只小買157張，昨天再加碼299張，整體而言，投信現在的持股比例只占南亞科股本的2.6%。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。