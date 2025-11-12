中華電指出，申辦精采5G月繳1,399元以上資費方案，用戶可享Google Pixel 10 Pro 256G、SAMSUNG A56 256G或SAMSUNG 55吋4K UHD智慧顯示器購機折價2,000元，再搭配指定舊機換新機加碼3,000元，最高總折扣達5,000元。針對果粉族群，購買iPhone 17及iPhone 16全系列搭配指定資費，同樣享舊機回收加碼折價2,000元，並能體驗Apple Intelligence繁體中文版的AI智慧功能。 除購機優惠外，中華電也針對指定精采5G資費提供Hami Point贈點活動。申辦月繳999元以上方案者，最高可獲15,000點（每點等同1 元），並可於Hami Point點數商城兌換商品或參加抽獎。中華電表示，希望藉此活動鼓勵用戶趁普發時機升級5G與換新機。

同時，中華電行動用戶現可訂閱YouTube Premium個人方案年約，每月優惠價179元，另贈5GB上網流量券及Hami Point 100點抽獎資格。用戶可同時享有YouTube Premium與YouTube Music Premium會員權益，體驗無廣告影音與音樂服務。

此外，中華電也持續布局智慧家庭市場，7月起推出的「Hami Cam AI智慧攝影機」主打內建台製晶片與高規格加密傳輸，支援寵物、人形及聲音AI偵測，異常狀況即時推播通知。現申辦Hami Cam指定方案，可享攝影機0元起優惠並加碼抽Hami Point 999點。