針對民進黨立委沈伯洋被大陸官方立案偵查，陸委會主委邱垂正12日上午表示，這是典型的跨國鎮壓，針對的不只個人，而是集體脅迫台灣民眾。（吳泓勳攝）

大陸官方日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片。對此事件，陸委會主委邱垂正12日上午在立法院備詢前受訪表示，這是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做出很多守護台灣，反對大陸併吞作法，這些所謂對個人的立案調查，實際都不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的一個集體脅迫，中共通過跨境鎮壓，意圖威嚇跟分化台灣。

邱垂正表示，台灣應團結在一起，面對中共的跨境鎮壓，不但要齊聲譴責中共行為，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，國人應該對所謂被精準打擊的個案予以保護、維護權益。他認為，朝野與全國應該團結一心，把種種的挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。

邱垂正更強調，中共對台灣沒有管轄權，對台灣一點拘束力都沒有，每位國人的安全都請大家放心，就算在其他國家的國人也放心，因為他國特別是自由民主國家、尊重人權的國家都不會去引渡政治犯，也會來努力說明台灣如何反擊中共的跨境鎮壓。

但他也要呼籲國人，如非必要別前往陸港澳，不要做非必要的旅行。