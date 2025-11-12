數字科技今年積極投入AI技術，陸續推出「591 AI助手」、518熊班推出「MBTI職場性格分析」、「AI履歷匯入」、「AI自傳助手」，與「小雞上工」、「找師傅」與「出任務」等導入AI全面優化用戶體驗平台，憑藉服務多元與產品創新，維持高度使用黏著度，繳出累計前三季稅後淨利5.96億元，年增率5％，前三季EPS逼近一個股本達9.92元。

累計前三季各平台營收比重，591房屋69％、8591寶物15％、8891汽車10％與518熊班暨人力平台6％。

591新建案於9月22日推出為期四周的「928全民購屋節」，串聯全台428個建案參與，並導入「AI 精準推薦」機制，依據用戶瀏覽行為自動匹配建案內容，帶動平台點擊率較去年同期翻倍，活動期間累計瀏覽量突破百萬人次；加上每日網頁平均瀏覽量超過60萬次、單次停留時間達48分鐘，線上賞屋已成主流購屋行為，平台憑藉完整篩選條件與智慧推薦功能，穩居全台最具流量新建案平台地位，成功提升建案曝光與轉化效率，帶動10月合併營收1.88億元，累計1-10月合併營收19.36億元，年增率2.85％。