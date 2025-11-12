刺青猛男走進一處被水淹沒的民宅，合力抬著阿嬤，將人安全地送上2樓。（翻攝網友@0423mark_）

宜蘭縣昨（11）日豪雨成災，多處地區發生嚴重積水，不少民宅1樓遭洪水淹沒，部分居民一度受困。一群正好在當地遊玩、住宿的「刺青猛男」遇到大淹水，出動游泳圈涉水救朋友途中碰上老人家求助，竟二話不說前往對方家中，協助一名行動不便的阿嬤脫困，暖心畫面在社群曝光，引發網友熱烈迴響與讚賞。

一名男網友昨日晚間在社群平台Threads貼出多部影片，並表示與好友們剛好入住宜蘭民宿遇到淹水，朋友外出買東西也沒辦法回來，於是拿出游泳圈出門救援，一行人本來還在水中游泳打鬧。沒想到，途中遇到一位阿公求救，指出「阿嬤在1樓，腿腳無力，上不去2樓」，眾人聽完後義不容辭前往幫忙。

從影片中可見，當時外頭仍在下大雨，水也淹至膝蓋，一群刺青猛男則赤裸上半身、露出結實肌肉，手中拿著游泳圈與繩索在水中步行，接著走進一處被水淹沒的民宅，猛男也合力抬著阿嬤，將人安全地送上2樓，躲避積水。

一行人本來在水中游泳打鬧，沒想到遇到一位阿公求救，立刻義不容辭前往幫忙。（翻攝網友＠0423mark_）

原PO事後直呼「第一次遇到淹水，真的太可怕了！」影片曝光後，大批網友紛紛留言稱讚「謝謝你們幫忙宜蘭鄉親」、「前面看起來很鬧，後面一起幫忙搬阿嬤很感動餒」、「你們是超人」、「好chill，謝謝你們這高昂的精神狀態！」、「苦中作樂的你們好可愛」。

阿嬤的孫女也現身留言區感謝「跪謝！有你們真好，我爸媽家也淹水，整個也完全過不去救他們，只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤、姑姑他們，謝謝你們！」