勞動部近年已祭出多次最低工資補貼，提供聘僱最低工資勞工雇主補貼，但過去都從應用於「提升勞工福祉」等用途的就安基金用來補貼老闆，應符合法遵義務而惹議，今年最低工資審議會依舊決議要予以補貼，是否會再從就安基金支應？勞動部長洪申翰12日受訪時表示，「補貼一定會做」，但是否會從就安基金補貼則會從各種方案中思考。

若以過去數次作法，最低工資補貼往往是經濟部規畫相關補助要點，補助預算則來自勞動部「就業安定基金」，而就安基金因日前的演唱會等爭議，已被立委嚴加看管，如果今年再以「提升勞工福祉計畫」為由，但事實上卻是用來補貼雇主減少成本，恐怕會衍生出更多爭議。

最低工資審議會日前決議指出，2026年起每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元；並請政府針對受美國關稅等國際情勢影響的產業提供配套措施建議，勞動部將與經濟部儘速研擬相關方案。但至今已逾1個多月但仍未提出方案。

立法院12日邀請勞動部業務報告，洪申翰報告前受訪時表示，為協助因應美國關稅等國際因素而受到衝擊的企業，並照顧比較低薪的邊際勞工調漲最低工資情境，最低工資審議時勞資團體對於補貼有共識，目前正與經濟部密切研議，補貼計畫、作業要點等，會在年底前來公布，並由經濟部來辦理補助。

是否會從就安基金補貼雇主？洪申翰說，目前就各種方案評估中思考，但補貼一定會做。

此外，針對巨大遭美國海關發暫扣令事件，洪申翰說，希望能夠協助企業建立可執行管理的架構，並就勞動人權風險評估、改善降低強迫勞動風險指引外，目前也在盤點檢討相關法規，以符合國際要求。

外國人來台工作人數已超過百萬人，外界關切管理人力短缺等問題，洪申翰說，目前積極跟人事總處爭取員額因應，人總也同意給予勞動部22個正式人力編制名額，以強化政府跨國勞動力引進的角色及功能，未來還是會積極爭取並檢討。