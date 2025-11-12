日本軟銀集團於11日公布最新財報，並宣布已在10月全面出售所持有的3210萬股輝達股票，套現約58.3億美元。雖然軟銀財務長後藤芳光強調，出售目的主要是為擴展AI相關投資籌措資金，但此舉仍引發市場對人工智慧產業可能出現泡沫化的疑慮。

軟銀出清輝達 籌資轉向OpenAI

後藤芳光在財報說明會上指出，軟銀對OpenAI的投資規模相當可觀，計畫透過旗下的願景基金，在今年12月再追加出資225億美元，屆時累計投資總額將達到347億美元，成為持股約11%的OpenAI大股東。由於投資金額龐大，軟銀選擇出售部分輝達持股以籌資。

回顧2019年，軟銀曾以約40億美元投資輝達，最終實現淨利30億美元，若當年未出清持股，按照當前股價計算，其潛在帳面收益將超過2400億美元。此次出售，使市場再度關注軟銀的長線投資策略與風險評估取向。

專家：兩大風險驅動軟銀決策

著名股評人胡孟青分析指出，軟銀決定出售輝達股份，背後反映了對兩項關鍵風險的考量：一是大陸推動科技自主發展對輝達構成的潛在挑戰，二是AI產業可能出現的資本泡沫。她認為，隨著大陸加速在半導體及AI領域實現「自主化」，輝達在全球AI晶片市場的主導地位面臨結構性威脅。

由於美國政府針對晶片出口的管制趨嚴，限制輝達向大陸銷售最先進的AI晶片，迫使陸企尋找國產替代方案，北京當局則全力推動本土GPU與AI晶片產業發展，透過政策補貼、國家大基金及政府採購計畫，積極扶植國產品牌。

胡孟青指出，大陸採用國產晶片已成為政策導向，這不僅保障了本土企業的市場需求，也形成了良性資金循環，促進技術持續升級，這代表大陸技產業正從被動追趕轉為主動創新，輝達可能因此喪失全球最大AI應用市場之一的市占。她分析，軟銀選擇提前出清輝達股票，正是對地緣政治與產業風險的一種前瞻性避險行動。