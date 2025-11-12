周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲7.31點或1.28%，為580.13點，創下收盤新高點，稍早也創下盤中新高。

受到就業成長放緩的數據，市場預期英國央行在12月會降息，提振英國股市上漲1.15%，為9899.6點，創下收盤歷史新高。義大利富時MIB指數升1.2%，觸及2001年以來最高點。

由於美國政府部門的停擺可望結束，讓投資人鬆了一口氣，這也意味著重要的官方數據將得以重新公布，推動Stoxx 600指數在周一大漲1.4%，創下近6個月最大單日漲幅。

美國參議院在周一稍晚通過了一項提案，將得以讓聯邦政府恢復資助，並且可以結束史上最長的政府關門。

同時之間，人們對科技股估值過高的擔憂再起，讓美股承壓。軟銀集團出售了持有輝達的58億美元股票，引發人們對AI熱潮觸頂的擔憂。

瑞訊銀行(Swissquote Bank)資深市場分析師Ipek Ozkardeskaya說，歐洲股市在今天(周二)能倖免於難，主要是不論是Stoxx指數還是英國富時指數，它們對科技股的曝險較小，而科技股正是今日拖累市場情緒的兇手。

醫療健康股指數大漲2.9%。其中諾和諾德(Novo Nordisk)大漲6.4%，投資人將上漲歸因於摩根士丹利等券商的樂觀評論。另外據路透看到的文件，該丹麥製藥廠將Wegovy減肥藥在印度的售價下調約33%。

在個股表現方面，沃達豐大漲8.3%，稍早該英國電信商上調了全年獲利和現金流預期，並且公布德國業務在上季恢復營收成長。

義大利最大行動通訊鐵塔服務公司INWIT公布上季獲利大幅成長，但下調下一年度的營收預期，股價下跌11.8%。

美國總統川普表示，他正在與瑞士合作，努力降低關稅。瑞士股市上漲2%，創近3周最高。歷峰集團(Richemont)和Swatch集團分別上漲1.9%和5.7%。

在數據公布方面，德國經濟研究機構ZEW表示，11月德國投資人信心意外下降，也低於前一個月表現。