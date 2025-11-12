日本首相高市早苗日前在國會答詢時，針對「台灣有事」的發言，引發大陸強烈不滿，雙方外交爭端升溫。對此，旅美學者翁履中指出，高市早苗的談話對台灣的意義，要看站在哪個立場；不過真正的檢驗不在說了什麼，而是「說完之後做什麼」。他認為應務實冷靜地看此事件，台灣的最佳回應，就是低調致謝、並務實深化合作。

高市早苗7日在國會答詢表示，若大陸武力攻台，可能演變成「存亡危機事態」。而依據日本安保法規定，遭遇存亡危機是行使集體自衛權的條件，這代表一旦美軍因台海局勢遭到攻擊，日本自衛隊可武力介入對大陸的行動。

該言論也讓大陸駐大阪總領事薛劍相當不滿，並在8日深夜於社群媒體Ｘ上發表具威脅性發文「斬首說」，這引發日本政府抗議。但大陸外交部發言人林劍，在10日的記者會上又表達強烈抗議，痛批日本粗暴干涉大陸內政，中、日兩國外交硝煙升溫。

翁履中11日在臉書撰文分析，高市早苗的談話對台灣的意義，要看站在哪個立場；若是抗中強硬派，高市的強硬的表態無疑是少見的正面訊號；若東亞需要降溫、避免誤判，台灣面對日本就成了兩難，「朋友力挺不能不領情，但也不能過度渲染。」

翁履中也表示，務實冷靜地看日本，台灣得明白，對日本社會而言，「守護日本」與「介入台灣」是兩個完全不同層級的社會動員，政治正當性的門檻也截然不同。相較於東亞的各國，日本確實擁有讓解放軍不能小看的軍事實力，但要不要、能不能為台灣承擔戰略風險，最後仍取決於「法制、能力、民意」的交集，而不是一句政治宣示就能定調。

面對此狀況，翁履中也指，台灣更該做的是把各國的「善意」轉成「可驗證、可持續」的合作，「至於日中走向，短期不致失控，經貿互賴仍在，中方明年主辦 APEC 的『降噪需求』也在，但政治互信的消耗已經發生。」

最後，翁履中強調，真正的檢驗不在說什麼，而在說完之後做什麼，是轉趨溫和維持管控，還是持續強硬向前推？他也分析，以目前氛圍看，日本主流民意仍偏向「降溫管理風險」而非「硬碰中國」；台灣的最佳回應，就是低調致謝、務實深化合作，讓朋友的支持轉化為務實可行的戰略韌性。