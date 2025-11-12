美國與中國大陸正面臨截然不同的經濟壓力，美國面臨通膨與薪資停滯的夾擊，大陸則深陷通縮陰影，兩大經濟體的挑戰，揭示全球經濟步調不一致，兩極化的現象更加明顯。

綜合外媒報導，根據美國銀行（Bank of America）的最新數據，約24%的美國家庭已成為「月光族」，財務狀況緊繃、入不敷出。其中低收入族群的壓力最為明顯，29%的低收入家庭無法支應基本開銷，比例高於前幾年，顯示通膨與薪資停滯正逐步侵蝕生活品質。

低收入危機 K型經濟更明顯

美國銀行分析指出，主要原因在於薪資成長放緩。自2025年初以來，低收入勞工的薪資增幅明顯落後於高收入族群，形成明顯的所得差距。

觀察年齡層結構，美銀報告指出，千禧世代與X世代的中年族群面臨最大財務壓力。此說法與聯準會（Fed）先前的觀察一致，當前美國經濟成長主要由高收入族群推動，低收入者的消費力則持續下滑，K型經濟現象顯著。

分析師Art Hogan指出，美國經濟正在加速「兩極化」，從整體經濟與消費行為的變化可見，富裕族群消費依舊，而基層民眾則節衣縮食。這種結構性分化不僅影響內需，也對零售與餐飲業帶來挑戰。

多家消費必需品公司與速食連鎖品牌都警告，低收入消費者光顧次數減少，非生活必需品支出被迫削減。Chipotle執行長Scott Boatwright透露，今年初不同收入層的消費力皆有下滑，但近期落差擴大，低至中等收入顧客外出消費的頻率明顯下降。

大陸通縮壓力仍存 消費信心待修復

與美國形成對比的是，中國大陸則受困於通縮風險。房地產市場低迷導致民眾信心不足、出口增長放緩、內需疲弱，使得企業之間為爭取市場份額而展開價格戰。這種惡性競爭壓低利潤，也削弱投資人信心，進一步影響整體經濟表現。

雖然10月的通縮壓力略有緩解，今年消費者物價指數（CPI）年增率首次轉正，但專家普遍認為挑戰仍未解除。若民間消費與企業投資遲遲未能回升，大陸的通縮陰霾仍可能持續。

整體而言，當美國為壓抑通膨、支撐基層薪資奮戰時，大陸則努力擺脫通縮泥沼。兩國經濟雖走在不同方向，卻都在測試全球經濟體系的韌性與調整能力。