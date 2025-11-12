鳳凰颱風預估今晚登陸，台鐵公司今早公布12時至18時行車調整規畫，東部幹線樹林至台東對號列車停駛、蘇澳新至蘇澳區間車全日停駛，西部幹線彰化至潮州停駛，南迴各級列車全區間停駛。

台鐵公司表示，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今日12時至18時東部幹線樹林=台東對號列車全區間停駛，蘇澳新=蘇澳區間車全日停駛，樹林=台東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線對號列車，彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛），彰化=潮州間停駛，區間車視風雨狀況機動行駛。

南迴線各級列車全區間停駛；支線部分深澳線停駛，平溪線全日辦理公路接駁，內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

台鐵公司提到，今日18時後列車行駛資訊，將於14時公布。此外，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。