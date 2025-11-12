立委林德福問及，衛福部將租金、利息與股利所得課徵2.11％補充保費將改革為年結算制，後行政院出面滅火，但已經造成市場衝擊，是不是符合「股市禿鷹」。金管會主委彭金隆回應，股市禿鷹有非常嚴格的條件，應該還不致於。

彭金隆表示，對於衛福部的政策，不方便替衛福部回答，但是衛福部已經說明這在政策研議中，未來有繼續討論，金管會一定會將該會的意見提供給衛福部參考。

彭金隆表示，許多政策與制度很複雜，若要改革溝通是有必要的，制度才能夠盡善盡美，尤其涉及到資本市場，金管會樂意提供也必須提供相關的訊息。

林德福進一步詢問，至於是否涉及證交法155條規定，是否以「股市禿鷹」的標準去判斷有無違法存在？彭金隆表示，衛福部已經表達過這只是政策研一的過程中，155條有嚴格的條件，應該還不致於。

至於補充保費改革如何改革。彭金隆表示，補充保費並非金管會的專業，但對資本市場來看確實對交易判斷有影響，但有影響、影響多大，就還要進一步深度的研究，但若以總所得、一定的門檻來判定是否為貧與富，他認為，每個投資行為都不同很難以數據一刀切，需要很專業的研究。