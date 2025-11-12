本次策略合作代表邁達特跨足「網路整合」與「資安服務」二大核心領域，可將Cato Networks創新的雲端安全網路技術，結合邁達特深厚的在地通路和技術實力，為供應鏈高度分散、跨國佈局需求突出的企業，提供架構簡化、資安內建、全球一致的網路＋資安一體化解決方案。

Cato Networks成立於以色列，是全球首家雲原生的SASE (Secure Access Service Edge)技術公司，其平台核心競爭力在於自建的全球私有骨幹網路，Cato Networks雲端骨幹在全球擁有85個以上的PoP(Point of Presence)據點，完整涵蓋台北、澳洲、新加坡、首爾、東京、香港及中國等多個主要城市，並廣泛覆蓋亞太市場，可為企業提供超高穩定性與一致性的全球連線效率與安全性部署。

邁達特總經理施建成表示，邁達特此次與Cato Networks合作，有兩大重要意義，首先是提供企業雲端＋資安一體的整合服務，大幅提升邁達特技術深度與顧問價值。其二，是進一步強化我們與國際頂尖原廠合作，加速實現全球雲端骨幹與安全整合的戰略佈局。

隨著企業加速雲端遷移，以及混合辦公的普及，傳統分散且複雜的網路架構已成為數位轉型的最大瓶頸。企業普遍面臨MPLS高昂成本、資安硬體部署複雜，以及遠端辦公體驗不一致等痛點。

Cato Networks平台正是針對上述挑戰而設計，將全球私有骨幹、雲端安全服務，以及即時可視化，徹底整合於單一雲端平台，涵蓋SD-WAN、SSE、ZTNA(零信任)等多層次安全功能，完整實現網路即服務與資安即服務的融合，不僅大幅簡化企業IT管理複雜度，更帶來顯著成本效益的提升。