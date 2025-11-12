一對都從事金融業，且年收入都破百萬的夫妻，丈夫某日私下將妻子裸露胸部照片傳給女鄰居，探詢是否願意「玩3P」，還謊稱妻子是雙性戀，發現後大怒提告妨害秘密求償150萬元。但丈夫仍辯稱妻子是雙性戀，還說雙方約定，可以由他找第三人發生性關姓，法官根據對話，確認妻子拒絕丈夫提議且非雙性戀，依妨害秘密判丈夫8月徒刑，民事部分賠償12萬元。

根據判決書，妻子向法院提告，她曾用LINE傳送自己穿著透明網狀睡衣之裸露胸部照片2張給丈夫，但丈夫竟將照片傳給女鄰居兼友人，探詢是否想要3P，她得知後精神大受打擊，除了提告妨害秘密，也要求丈夫賠償150萬。

但丈夫出庭時辯稱，妻子是雙性戀，兩造曾協議共同尋找其他女子玩3P，並由他主導挑選對象與聯絡事宜，照片是妻子偷用他的手機傳送給女鄰居，和他無關。

但法官查出，丈夫曾向妻子表示「我不知道怎麼平衡。想3P、想看妳跟女生；又希望順從妳、不想逼妳做妳不想做的事」等情。但妻子卻回稱「我知道想要跟愛我不衝突，但我沒有想要」、「我對女生沒感覺吧」、「應該說我對任何其他人都沒有特別想法」。

法官認定，可見妻子始終堅決排斥與丈夫及其他女子共同發生三人性關係，但丈夫仍抗辯妻子是雙性戀，也對女性有好感，希望藉由妻子裸照引誘女鄰居，均與常情不符，難以採信。

法官審酌兩造都是在金融業服務且高學歷高收入，認定丈夫侵害隱私權，事後仍卸責，又未與妻子調解賠償，但妻子所受損害因女鄰居未轉傳而沒有擴大，判賠12萬元。