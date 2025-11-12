普發1萬直接入帳或登記入帳的民眾，今天多數人都已收到款項，不過也有網友早早就完成登記，卻還沒拿到錢。對此財政部表示，普發1萬昨（11日）晚6點起至今天陸續入帳，由於各家銀行銀行作業程序及交易筆數不同，還沒收到款項的民眾請耐心等待銀行撥款，可以透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認。

財政部今天上午在臉書粉專發文指出，普發現金1萬元若是直接入帳的特定對象，或採登記入帳、於5日至10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程自昨晚6點起至今天依各家銀行作業陸續入帳。

財政部說明，領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬者，普發1萬免登記，直接匯入個人帳戶。

不少民眾反映還沒收到款項，對此財政部表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

財政部提醒，明（13日）凌晨0時起可進官網查詢登記結果，入帳失敗或核驗失敗者，請重新登記或改以ATM領現（11／17 開放）、郵局領現（11／24 開放）。