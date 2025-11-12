AI伺服器需求熱度不減，華碩與英業達昨日雙雙召開法說會，釋出最新營運與展望。英業達看好2026年AI伺服器比重將突破五成，激勵今（11）日股價一早開紅盤，漲逾3%。華碩則憑藉接獲歐美雲端服務商（CSP）大單，挹注AI伺服器業績一度占整體品牌營收達2成之多。

華碩10月集團營收達663億元，雖因出貨旺季已過月減19.69%，仍創歷年最旺10月紀錄、年增32.84%；品牌營收627億元，年增36%。

華碩共同執行長許先越指出，未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中電競產品占比41%，AI伺服器與商用PC出貨大增，使企業市場比重升至三成。

華碩表示，AI伺服器在美國大型CSP業者持續擴大資本支出帶動下，需求強勁，包括B300與GB300產品自9月起穩定出貨，公司對AI伺服器設定「高目標」。今年接獲歐美CSP大單後，AI伺服器營收占比一度達兩成。華碩強調，將遵守美國政府出口政策，並視客戶需求評估是否在美擴產。

至於電子代工大廠英業達第三季營收1762.86億元，年增8%，每股盈餘0.76元，創16季新高。前三季累計營收5198.97億元、年增16%，稅後淨利66.22億元、年增35%，每股盈餘1.85元。

英業達總經理蔡枝安指出，第4季營運受關稅提前出貨影響，將與首季相當，但2026年伺服器業務將達雙位數年增，AI伺服器占整體比重將從今年的40%至45%，提升至明年突破五成。英業達同步加快海外擴產布局，美國新廠預計明年首季投產，另規劃擴充泰國產能，以支應AI伺服器強勁需求。

市場反應方面，今日上午英業達股價開紅盤，漲幅逾3%，一度來到43.35元；華碩股價則小跌逾1%，股價來到653元。法人認為，AI伺服器需求仍是台廠營運大引擎，受惠趨勢不變。