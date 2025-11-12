「白狼」張安樂兒子張瑋經營的「華夏大地」旅行社涉驗資不實及侵占資產，最高法院將張瑋依違反商業會計法等8罪各處可易科罰金之刑2到4月，另業務侵占罪判囚1年，他未到案執行被通緝中；兒媳王姝茵判處可易科罰金之刑10月，緩刑4年，但她被訴違反銀行法無罪部分，最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審今（12）日判決1年7月徒刑。可上訴。

張安樂幫助逃漏稅捐等罪，一審判處可易科罰金之刑8個月，未上訴已確定，他被控違反政治獻金法及業務侵占部分，因無法證明犯罪，一審及二審都判無罪，檢未上訴已確定。

本案是因張安樂涉嫌收受大陸金援，來台發展組織犯罪，遭檢方連同兒子張瑋，兒媳王姝茵等人，依違反《政治獻金法》、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅起訴。

檢方指控，2010年張瑋經營的「華夏大地」旅行社辦理登記時，涉驗資不實，且張瑋與張安樂、王姝茵聯合侵占旅行社的資產，並有業務登載不實，張瑋、王姝茵以旅行社名義承租小貨車，交由統促黨的黨工無償調度，違反稅捐稽徵法。