ASIC AI伺服器及高階網通設備需求強勁，金像電2025年第3季合併營收為176.79925億元，季增27.63%，營業毛利為62.87549億元，季增53.53%，單季合併毛利率為35.56%，季增6個百分點，營業淨利為44.80548億元，季增56.25%，營業淨利率為25.34%，季增4.64個百分點，歸屬於母公司業主淨利為32.28609億元，季增91.6%，單季每股盈餘為6.53元。

金像電2025年前3季合併營收為435.96億元，年增49.83%，營業毛利為141.59億元，合併毛利率為32.48%，年增2.1個百分點，營業淨利為98.91億元，營業淨利率為22.69%，年增0.59個百分點，歸屬於母公司業主淨利為66.76億元，年增54.05%，每股盈餘為13.61元。

美系外資預期，金像電第4季營收將因季節性因素季減約3%至170億元，由於產品組合變化，單季合併毛利率將季減約2.5個百分點至33.1%，淨利約28億元，季減約13%，單季每股盈餘為5.79元。

展望2026年，美系外資指出，金像電第一階段產能擴張進展順利，自2025年8月以來，平均每月為金像電帶來新台幣3億元營收(年底產量也將進一步提升），鑑於未來幾年AI伺服器需求強勁，且我們認為，金像電在2026年將繼續保持在Trainium伺服器PCB領域的領先地位，金像電已在其泰國工廠啟動第二階段產能擴張，該計畫於2026年第3季投產，如果全面投產，每月將貢獻新台幣10億營收。

美系外資表示，隨著Trn2.5伺服器於2025年第4季末開始量產及Trn3伺服器將於2026年下半年開始量產，加上2026年金像電也有很大潛力贏得其他ASIC計畫，我們將金像電2026年營收預估調高7%至新台幣766億元(約年增26%），由於有利的產品組合(AI伺服器與800G交換機PCB需求增加)，毛利率將成長至34.9%，淨利約新台幣138億元(年增約45%），每股盈餘為28.27元。

美系外資將金像電2025年/2026年/2027年每股盈餘預估調升2%/5%/6%，每股盈餘分別為29.47元/28.27元/36.48元，給予金像電「建議加碼」評等，目標價調升至525元。