智寶第四季陸續有與宇峻共同取得SQUARE ENIX《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權上線營運，國際級自有IP開發：包括《妖怪旅館營業中》第二季、《貴族轉生》電視動畫，將自今年第四季至明年年陸續開播，另外還有《卡娜赫拉手遊》以及自製作品《電鋸甜心 2》推出；而10月認列項目主要是製片收入，因開發案件成長因此製片收入帶來不錯表現，帶動營收明顯成長。累計前10月營收2.04億元，年增率達118.16％。

《真珠美人魚》是年輕世代共同的回憶象徵，這次由回歸線娛樂代理、MOMO親子台首播，引發全台熱烈討論。除了繽紛動人的劇情外，《真珠美人魚》最為人津津樂道的，是那近四十首扣人心弦的歌曲，從「相信自己」、「七彩的微風」到「Rainbow Note」，每一首都喚起觀眾的青春記憶，隨著動畫播出，這些經典旋律再次響起。