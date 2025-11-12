聯邦銀7月獲金管會核准開辦高資產業務，此次申請進駐高雄專區的試辦業務類型，涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規畫。

金管會也要求聯邦銀落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。同時，要求聯邦銀指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

目前獲金管會核准進駐高雄專區試辦業務的銀行，包括合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、台灣匯豐銀、元大銀、玉山銀、台灣星展銀、中信銀、瑞銀在台分行、渣打銀、台新銀、凱基銀、永豐銀及此次獲准的聯邦銀。

金管會表示，迄今已同意18家銀行進駐高雄專區試辦業務，試辦業務項目以授信業務、家族辦公室及跨境金融服務為主，未來將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。