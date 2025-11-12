日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，回答立憲民主黨常任顧問岡田克也質詢，若台灣有事時中國軍艦動用武力的假設提問時回答，這種情況可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此發言引發廣泛討論。在野黨藉此施壓要求撤回發言，近日朝野在國會就此展開激烈辯論。其中防衛大臣小泉進次郎的答辯贏得網友讚言連連。

綜合《週刊女性》、《體育日報》等日媒報導，同為立憲民主黨議員的大串博志追問：「若使用戰艦並伴隨行使武力，無論如何都屬於存亡危機事態。政府不打算撤回或更改這樣的立場嗎？」他把質詢矛頭轉向防衛大臣小泉進次郎。而小泉的答辯被形容為「精彩絕倫」。

小泉首先反駁岡田引用的不是今年，而是去年自民黨總裁（黨魁）選舉時的發言。當時電視節目是以舉出具體情況、詢問各候選人是否構成存亡危機事態。從節目的片段抽取一句話來指責，並不妥當。接著他堅定地說：「首相所表達的意思，並非要針對個別具體情況逐一表態，而是政府應在最終階段，綜合一切情報進行全盤判斷。這才是重點所在。」有政治記者指出，小泉這番沉著、果斷的應對，獲得一致好評。

對於大串的進一步追問，小泉回應：「我不太明白立憲民主黨究竟想要求什麼。是希望政府針對個別具體情況，制定更詳細的標準來判定事態？還是認為不該輕率發言？到底是哪邊的立場呢？」小泉接著指出：「從現實來看，為了在緊急時刻能正確應對，我方必須在掌握所有資訊的基礎上，進行綜合判斷。我認為，從國家安全保障的現實出發，這樣的立場正是政府理所當然應有的態度。」

這段答辯獲得網路與媒體一致盛讚：「他才40多歲啊？受過鍛練過的男人果然不一樣！」「這段答辯可流傳後世」「進次郎覺醒了。以前那些詩一般的空話是怎麼回事？」「進次郎這次面對立憲的吹毛求疵，回答得漂亮。」小泉過去以稱為「進次郎句法」的獨特措詞、在社群媒體發吃飯文、參選自民黨總裁選舉時的業配疑雲，以及擔任農水大臣時，被追究稻米問題的責任等表現，常被網友吐槽。

然而，自從出任防衛大臣以來，他展現出明顯不同的形象。例如贈送到訪的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），具美軍淵源的橫須賀飛行夾克。一名社會記者指出：「在高市內閣成立後，小泉可說處於『精彩絕倫的狀態』。他在國會上俐落答辯與沉著態度，令許多國民改觀，對他的表現給予高度讚賞。」

在昨天（11日）的眾議院預算委員會，在野共產黨委員長田村智子稱：「若行使集體自衛權，將變成日本在未遭受攻擊或侵略的情況下，自衛隊卻在海外動用武力，這是重大問題。」要求高市撤回發言，引發爭論。接著在飛彈部署問題上，田村繼續猛烈質詢。此時小泉進次郎開口反擊：「您剛才展示了『飛彈列島』的看板，彷彿在給日本貼上失去自制、增強軍備的標籤。以我基本的認識來看，這完全錯誤！」

小泉在後續答辯中指出：「從剛才起，您的提問似乎一直假設日本在不受控制地推進軍備擴張，老實說，這讓我難以理解。」他說：「我們之所以採取這些應對措施，正如首相所言，是因為日本周邊的安全環境日益嚴峻。我們必須持續強化威懾與應對能力。這並非煽動危機，而是對惡化的安全局勢作出合理應對。」最後他語帶諷刺地說：「要怎麼判斷這些問題，我想還是交由國民來看吧，是覺得您的認識正確呢，還是……嗯，我就不多說了。」「我們會持續努力，讓國民能充分理解。」小泉的犀利反駁立刻在網路引發熱議：「小泉進次郎覺醒了！」「進次郎當上防衛大臣後整個開竅！」「不看稿不會說話的進次郎覺醒了ｗ」「連挖苦話都能說得這麼巧妙」。