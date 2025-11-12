宜蘭受共伴效應影響發生淹水災情，今隨著共伴熱區遠離，宜蘭白天降雨明顯減緩。氣象專家吳聖宇指出，接下來台灣會受到颱風本身的外圍環流影響，嘉義以南午後到晚間，隨著颱風中心登陸會出現較大雨勢，台中到嘉義的降雨也會增多。預估鳳凰今晚到明天清晨會減弱為熱帶性低氣壓，但受到東北季風再度南下控場與颱風殘餘水氣影響，苗栗以北到宜蘭今晚起降雨又會明顯增多，颱風對北台灣的影響還沒結束。

氣象專家吳聖宇在臉書指出，昨（11日）颱風外圍環流與東北季風的共伴效應，為大台北、宜蘭到花東地區帶來不少的雨量，其中宜蘭蘇澳鎮的3小時累積雨量一度來到334毫米，為2010年梅姬颱風以來，當地最大的3小時累積雨量，造成宜蘭多處的積淹水災害。

嘉義以南午後雨勢大 以北到台中雨也多

吳聖宇表示，隨著颱風北上，共伴效應的位置已來到北方海面，陸地上的降雨明顯減緩下來。今（12日）要小心颱風本身的外圍環流，隨著鳳凰靠近，嘉義以南地區降雨會越趨明顯，中午過後到晚間颱風中心登陸這段期間，有可能出現較大雨勢，局部地區會有大雨等級降雨，台中以南到嘉義一帶的降雨也會增多，預估午夜過後到明（13日）清晨間，降雨才會逐漸減緩。

東南風影響 白天花東降雨持續

吳聖宇指出，受到東南風影響，昨晚到今天清晨台東地區雨量不小，金峰、卑南、海端等鄉鎮的雨量都已超過100毫米。白天花東地區的降雨會持續累積，而宜蘭到北部今天白天的降雨則會減少，比前兩天要緩和許多。

北台還不能鬆懈 晚起雨又變多

吳聖宇表示，今晚到明天（13日）清晨，鳳凰中心經過屏東、恆春半島，進入東南部、東部海面的這段過程，可能就會減弱為熱帶性低氣壓，環流的影響幅度會越來越小，但是偏強的東北季風又再度南下控場，加上颱風減弱後仍有殘餘水氣，預估苗栗以北到宜蘭一帶，今晚到明天白天降雨又會明顯增多，可能來到大雨或以上等級，颱風對北台灣的影響還沒有結束。