守護者總教練沃特。（美聯社資料照）

大聯盟公布2025年度最佳教練，守護者沃特（Stephen Vogt）連霸美聯最佳教練，釀酒人墨菲（Pat Murphy）連霸國聯最佳教練。沃特獲得17張第1名選票，他季末帶領守護者打出史上最大的彎道超車，從落後15.5場勝差一路打下老虎，篡奪美聯中區冠軍，獲獎當然是實至名歸。

打進世界大賽、將道奇逼至絕境的藍鳥總教練史奈德（John Schneider）以10票位居美聯第2，幫助水手重返榮耀的威爾森（Dan Wilson）獲得2票。

藍鳥是美聯戰績最佳球隊，在同區力壓洋基、紅襪等強敵，只是沃特與守護者的後半季成績過於耀眼。沃特表示：「這完全是球員的功勞，他們保持韌性永不放棄，我以他們為傲。」

今年沒有百勝球隊，釀酒人97勝是全聯盟最佳，總教練墨菲得以輕鬆連霸最佳教練，他獲得27張第1名選票。紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）獲得2票，費城人湯姆森（Rob Thomson）獲得1票。巧合的是他們3人都在今年季後賽碰上道奇，最後都敗下陣來。

連霸最佳教練是很困難的，強隊不易獲得評審青睞，道奇總教練甚至沒有入圍。守護者沃特戰績不如上季，但是後半季演出太神再度令人刮目相看。