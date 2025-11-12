受此消息激勵，超微周二盤後股價反彈大漲4.78%，報248.87美元。稍早前在一般交易時段，其股價收跌2.65%，為237.52美元。

自10月6日以來，超微股價已經上漲16%。當時超微與OpenAI簽署一項為期數年的協議，每年估將帶來數百億美元營收。

這筆交易不太可能撼動輝達作為AI晶片龍頭的地位，卻被視為對超微的晶片投下了意義非凡的信任票。超微周二發布的財測意外樂觀，也有助於緩解投資人對該公司能否在這波AI淘金熱搶佔一席之地的擔憂。

在紐約舉行的法說會上，執行長蘇姿丰表示，到2030年，超微資料中心晶片的市場規模將達到1兆美元，而AI將是推動成長主要的動力。蘇姿丰並表示，超微資料中心晶片市場包括超微的普通處理器和網路晶片，以及其AI專用晶片。這是一個令人興奮的市場。毫無疑問地，資料中心絕對是目前最大的成長機遇，而超微處於非常、非常有利的位置。

財務長Jean Hu表示，未來3到5年，超微預期整體業務每年成長35%，而資料中心業務每年成長60%。

該公司並預期未來3到5年內每股盈餘將增至20美元。根據LSEG估計，超微在2025年每股盈餘為2.68美元。

這是三年以來超微首次舉辦法說會。