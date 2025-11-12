金管會亦公布114年前三季「非現金支付」交易筆數約64.06億筆、年增5.61％，交易金額約6.45兆元、年增4.54％，相較2026年交易筆數達80億筆、交易金額達10兆元目標，前三季達標率分為80.08％及64.5％。
金管會統計，截至9月底32家信用卡發卡機構的總流通卡數約6035萬張，月增0.33％、年增2.99％，總有效卡數約4019萬張，月增0.65％、年增4.04％。循環信用額度約1172億元，月增1.91％、年增4.09％，簽帳金額約4032億元，月增7.15％、年增9.65％。
銀行局副局長王允中分析，9月信用卡簽帳金額明顯增加，主要有3因素帶動，包括8月底適逢周末、部分消費遞延至9月入帳，以及9月適逢百貨周年慶開跑、蘋果iPhone新機預購活動等帶動。
電支業務的儲值卡方面，截至9月底總流通卡數約1.97億張，月增0.38％、年增6.42％，消費總卡數1348萬張，月減3.58％、年增0.45％，消費總金額66.3億元，月減3.35％、年增3.11％，儲值總餘額157.3億元，月增2.68％、年增5.01％。
電支帳戶截至9月底總使用人數約3445萬人，月增1.15％、年增15.6％。代收實質交易金額213.6億元，月增4.6％、年增17.11％。辦理國內外小額匯款金額181.4億元，月增1％、年增11.91％，收受儲值款項金額299.9億元，月增1.25％、年增5.52％。
