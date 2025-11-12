金管會公布最新信用卡業務概況，受部分消費遞延入帳、百貨周年慶及蘋果iPhone新機預購活動等因素帶動，民國114年9月簽帳金額4032億元，月增269億元或7.15％、年增355億元或9.65％，合計前三季達3兆6826億元、年增2075億元或5.97％，雙創同期新高。