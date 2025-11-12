聯強今年第三季合併營收達1002億元，受台幣大幅升值影響，年減8%、但季增7%。稅後淨利達26億元，年增14%、季增95%，每股盈餘升至1.54元。累計今年前三季合併營收為2849億元，稅後淨利57億元，每股盈餘3.42元。

聯強第三季營收雖年減8%，但若以固定匯率計算，則略增1%，主要是大陸地區消費信心不振、需求疲軟，無論商用或家用產品均大幅年減超過2成。不過其他地區表現穩健，其中台灣受惠於AI伺服器訂單及三星新機上市，營收大幅成長36%，為最大亮點。紐澳在Windows換機潮帶動下，創同期新高，年增13%。印尼連續第6個季度創新高，手機銷售強勁，不過商用加值業務則略受政府預算排擠的影響，整體小幅年增2%。此外，半導體業務營收回升至同期次高水準，與去年的新高僅有微幅差距。

在獲利表現方面，第三季營業毛利為41億元；營業費用為20億元，年減7%；營業淨利為21億元。在投資收益部分，第三季來自泰國以及印度、中東/非洲等合資事業的獲利表現亮眼，其中泰國大幅成長37%，印度、中東/非洲也增加12%。受惠於投資收益提升，聯強第三季稅前淨利達37億元，年成長11%；稅後淨利26億元，年增加14%；每股盈餘達1.54元。

累計前三季方面，聯強合併營收達2849億元，毛利121億元，營業費用68億元，營業淨利為54億元。稅前淨利80億元，稅後淨利57億元，每股盈餘為3.42元。

展望第四季，雖然大陸市場需求尚未明顯回溫，但隨著年底傳統銷售旺季到來，加上企業換機潮與AI應用滲透率持續提升，整體業務動能可望逐步增強。聯強將持續強化高附加價值業務的佈局，並優化營運管理效率，以進一步提升獲利表現。聯強也將於下周一11月17日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，進一步說明公司業務狀況。