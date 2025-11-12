大陸四川阿壩藏族羌族自治州，在今年1月甫完成合龍的「紅旗大橋」，有「雲中之橋」美譽，昨（11）日下午突傳垮塌意外。從網上曝光影片可見，風景優美的雙江口附近，紅旗大橋突然嚴重垮塌，橋體的泥水、鋼筋全露出，現場更是一片灰土濃煙、並伴隨巨大轟隆聲，畫面相當駭人。

綜合《新京報》、《北疆新聞》等多家陸媒報導，四川阿壩交通運輸局10日在巡路期間，發現了山體有沉降現象，伴隨路面裂縫情況，當下並隨即聯合阿壩州公安局發布交通管制通告，禁止該路段通行。

豈料事隔一日，位於阿壩州國道317線馬爾康市雙江口附近的「紅旗大橋」，在11日下午16時許，就發生山崩意外，造成該橋樑嚴重垮塌，所幸事故並未造成任何人傷亡。

從目擊網友釋出的影片中可見，原是風景優美的雙江口，紅旗大橋突然嚴重垮塌，橋體的泥水、鋼筋全露出，橋墩也坍塌傾瀉，現場一片灰煙滾滾，更伴隨巨大的轟隆聲。鐵灰色的橋體殘骸部分遺落在碧綠湖水中，畫面相當駭人。

相關新聞也陸網發酵，也吸引不少網友一片討論，紛紛留言表示「這種地方建這種大項目，風險就是大，不曉得什麼時候就遇上大災害了，所以一定要謹慎建設」、「天災，垮了再建就好！至於那麼多非議嗎」、「明明是山崩影響，說的好像是橋有品質問題似的」、「說不建的要不要親自去現場看看？當地建路和平原不一樣，沒有道路當地就無法與外界連結」。

紅旗大橋在今年1月合龍時，當局宣稱該橋可將馬爾康、金川縣、壤塘縣三地的交通緊密串聯，重塑區域交通格局。橋樑全長758公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。另據「四川高速公路建設開發集團」官網資料，今年1月14日，G317線大渡河雙江口水電站庫區復建公路工程項目「紅旗大橋」220公尺中，順利完成合龍階段。