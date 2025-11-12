有些人會喝參茶補氣，但最好先量個血壓。中醫師羅珮琳分享有一位男子，有高血壓病史，長年服用降血壓藥，血壓一直很穩定，最近突然頻繁頭暈、血壓驟降，詢問後發現禍首竟是因近來喝了西洋參枸杞茶，所幸停用後即改善，提醒平日血壓偏高或壓力大的人，服用西洋參前，應先諮詢中醫師的意見。

羅珮琳在臉書粉專「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，她有一位73歲的女性病患，因為腰痛來看診，某次回診時，突然焦急詢問她，先生最近常頭暈，測量血壓也偏低，想知道吃什麼中藥可以改善。

喝參茶後常頭暈

羅珮琳進一步詢問後得知，婦人的先生有高血壓史，吃降壓藥10幾年了，血壓一直很穩定，最近也沒有換藥；羅珮琳再問，最近是有吃什麼保健食品？婦人才說，最近聽從宮廟師姐的建議，常喝西洋參枸杞茶，

羅珮琳建議他們先停止飲用這款茶飲，後來患者再回診時，在停喝之後，先生的血壓就恢復正常，也不頭暈了。

血壓偏高、壓力大者有飲用禁忌

羅珮琳表示，西洋參能補氣、刺激中樞神經，血壓偏低的人，西洋參會讓血壓輕微上升，但部分實驗與臨床觀察顯示，西洋參能促進血管舒張、減少壓力，因此在高血壓患者或血壓偏高者身上，有時會出現輕度的降壓效果，婦人的先生已因高血壓服用西藥，又加上西洋參降壓，才會出現頭暈、血壓低的結果，好在這只是短期功效，停用後就改善。

羅珮琳表示，西洋參會升壓還是降壓，關鍵在於使用劑量與個體差異，本身血壓高或壓力大的人，可能造成血壓下降，因此在飲用這類參茶前，最好經由中醫師處方。