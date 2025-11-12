台中東區一間小吃店昨（11）日深夜，一名36歲楊姓男子前往店家要求吃「免錢飯」，沒想到遭店員拒絕後竟心生不滿，當場惱羞成怒狂罵，還失控拿起菜刀、餐盤亂砸，並與店員及現場顧客發生衝突，造成4人受傷、店家損失約新台幣5萬元。警方獲報將楊男逮捕，全案依傷害、毀損、妨害自由及妨害名譽等罪嫌送辦。

事發於昨日深夜11時許，楊男自稱飢餓難耐，進入店內詢問店員是否能免費用餐遭拒絕。未料，楊男當場大暴走，以「沒有同理心」等語持續騷擾，還出手將滷肉推翻，情緒相當激動。一旁的男客看不下去出言制止也遭波及，雙方隨即發生肢體衝突，兩人還追逐至店外。

過沒多久，楊男又折返回店內，接著衝進廚房抄起菜刀等物品一陣亂砸，還拿起放有青菜的餐盤往廚房丟，甚至破壞料理台，導致碗筷與食物散落一地，嚇壞店員及客人。眼見楊男愈來愈失控，熱心民眾見狀上前壓制對方，同時報警處理。

警方於深夜11時15分許獲報，4分鐘趕抵現場，初步調查楊男疑有精神狀況問題，但未提供相關就醫證明，現場未發現飲酒或施用毒品跡象，救護人員研判尚未達強制就醫標準，後續已由警方通報衛生單位評估輔導。

警方指出，好險楊男丟菜刀沒砸到人，拉扯過程造成3名店員及1名顧客輕傷，事後將楊男依傷害、毀損、妨害自由及妨害名譽等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

