鄭麗文追思白色恐怖 侯友宜：讓台灣民主自由走下去是共識 10:442025/11/12 中時 柯毓庭 Facebook Line Threads 複製連結 國民黨主席鄭麗文8日在白色恐怖追思會上追思中共烈士吳石惹議，新北市長侯友宜今（12）日表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是大家所有人的一個共識。（柯毓庭攝） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席鄭麗文8日在白色恐怖追思會上追思中共烈士吳石惹議，新北市長侯友宜今（12）日表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是大家所有人的一個共識，「我們愛這個國家，讓我們台灣的民主自由可以繼續走下去」。 侯漢廷笑綠營沒烈士：為了反蔣 把共產黨當成民進黨前輩 郭正亮勸國民黨：要掌握民主話語權 讓民進黨閉嘴 揭穿「抹紅鄭麗文」盤算 他打臉：祭拜共諜的是民進黨 #新北 #國民黨主席 #鄭麗文 #白色恐怖 #吳石 【1鍵掌握全球脈動】 立即訂閱免費國際周報 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭麗文秋祭白色恐怖慰靈 綠營「柯志恩對手」狂轟 16:302025/11/09 政治 曝鄭麗文須克服的3大挑戰 葉匡時：相信會做好 08:192025/11/10 政治 秋祭惹議 陳宥丞提醒鄭麗文別讓「三把火」燒回自己 14:422025/11/13 政治 出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」 12:242025/11/08 政治 日本也來訪 鄭麗文：台日共同努力台海和平 16:472025/11/13 政治 國民黨公布最新人事 鄭麗文兼任革實院長：我親自授課 14:312025/11/12 政治 AIT會鄭麗文？鍾佳濱：關切國防預算2030年GDP 5％目標 10:252025/11/10 政治 鄭麗文出席白色恐怖追思會 栗正傑認同：不應用政治意識型態看待 15:542025/11/10 政治 鄭麗文參加馬場町秋祭 詹為元：反凸顯民進黨歷史矛盾 13:072025/11/10 政治 鄭麗文出席秋祭慰靈爭議 民進黨：勿敵我不分 14:162025/11/10 政治 強化連結 吳宗憲：將邀地方代表、中央委員參加中常會 15:252025/11/12 政治 鄭麗文遭圍剿親中 吳宗憲引《孫子兵法》酸嗆綠：最蠢的領導人 12:352025/11/11 政治 鄭麗文出席白色恐怖秋祭 藍議員：范雲也曾到馬場町獻花 22:372025/11/09 政治 鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士 17:232025/11/08 政治 曝藍委期望鄭麗文發揮1本事 郭正亮：所有人都幫妳拍手 00:022025/11/13 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
