國民黨主席鄭麗文8日在白色恐怖追思會上追思中共烈士吳石惹議，新北市長侯友宜今（12）日表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是大家所有人的一個共識，「我們愛這個國家，讓我們台灣的民主自由可以繼續走下去」。