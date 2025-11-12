國民黨主席鄭麗文8日在白色恐怖追思會上追思中共烈士吳石惹議，新北市長侯友宜今（12）日表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是大家所有人的一個共識，「我們愛這個國家，讓我們台灣的民主自由可以繼續走下去」。

#新北 #國民黨主席 #鄭麗文 #白色恐怖 #吳石
