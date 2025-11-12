民進黨立委沈伯洋遭大陸指控涉嫌「分裂國家罪」，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（12）天表示，相信韓國瑜有智慧帶領台灣國會，聯合其他民主同盟國會，向中共表達態度跟立場。

賴清德昨表示，中國對台灣沒有管轄權，又何況沈伯洋也是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由憲政體制，並沒有違法。他期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由，否則，今天的民進黨沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。

對此，鍾佳濱表示，不是只有中華民國台灣才會面對到中共的跨境鎮壓，以歐盟國家議會為主體的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）表達了「布魯塞爾公告」，這已不是單一國家內部朝野合作的議題，而是國際民主大同盟共同合作的議題。鍾佳濱說，希望大家能體察國際趨勢，在國內不分朝野 ，也相信未來韓國瑜有智慧帶領台灣國會，聯合其他民主同盟國會，共同的遵照布魯塞爾公告，向中共表達態度跟立場。

至於「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德過境美國，以避免因2026年川普訪陸而受到牽動，鍾佳濱表示，葛來儀是國際知名學者，尤其專注在美中台關係上，這次葛來儀的提醒讓我們知道，未來美國總統川普將會跟大陸國家主席習近平會面，賴清德出訪的最佳時機應是在今年年底，這也表達台灣不言可喻的默契，相信未來台美雙方會往此方向去努力。