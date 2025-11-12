美國參議院通過臨時撥款法案，目前就待眾議院通過法案，即能解除聯邦政府停擺42天的危機，眾院議長強生下令全美各地眾議員返回華府，參與12日下午的投票，不過有議員擔憂航班取消、延誤讓他趕不上投票，決定在零下低溫中，騎16小時重機趕回華府。

綜合路透、今日美國報報導，共和黨爭取到足夠多的民主黨議員支持後，9日臨時撥款法案終於在參議院通過初步審查，聯邦政府重啟運作機率大增，共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）10日上午下令所有眾議員返回華府，「你們必須現在就開始返回華府，我們要盡快完成這項工作」，他預計美東時間12日下午表決法案，力拼重啟政府。

不過要讓政府重新運轉，這群眾議員還面臨最後一道關卡—趕回華府。受政府停擺影響，全美各地交通大亂，機場航管、安檢嚴重人力不足，導致航班大規模取消或延誤，11日有近1200架航班取消。

不少眾議員擔憂空中交通大亂讓他們來不及趕回華府投票，決定自立自強。威斯康辛州眾議員奧登（Derrick Van Orden）就是一例，他決定在零下低溫中騎機車16小時返回華府，他在X平台上分享自己的旅程，影片裡奧登穿戴毛帽、手套、厚重外套及圍脖，唯一暴露在空氣中的臉頰已通紅，顯見相當寒冷。

Heading back to DC to get the country moving again after the #SchumerShutdown.



Not gonna lie, it will be a bit chilly. pic.twitter.com/nNb2Ixj2eR — Derrick Van Orden (@derrickvanorden) November 10, 2025

Gas Station Arby’s is not underrated. pic.twitter.com/mILHvih5oj — Derrick Van Orden (@derrickvanorden) November 11, 2025

奧登出發前預告這趟旅程「將會有點冷」，他怪罪民主黨讓政府停擺，「你們可能會問，『德瑞克，外面是華氏32度（攝氏0度），你為什麼要騎哈雷重機？』因為民主黨人讓政府關門，飛機太不可靠了」。目前奧登已抵達賓州，離華府還有最後一段路。

另外，阿肯色州共和黨眾議員克勞福（Rick Crawford）及密西西比州眾議員凱利（Trent Kelly）選擇擠同一台車，一道開回華府。

Quick stop in Crossville, TN at the always reliable Buc-ee’s with my friend @RepTrentKelly as we head back to D.C. to end the Democrat shutdown. 8 more hours to go! pic.twitter.com/9eSIw40dRr — Rep. Rick Crawford (@RepRickCrawford) November 11, 2025

事實上9日晚間參議院進行投票時，德州共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）就因為才剛下機大遲到。

至於為何這些眾議員沒有在華府備戰法案過關？這是強生施壓參院民主黨人的策略，他從9月下旬就開始讓眾議院休會，至今已53天，讓眾議員返回各自選區、遠離華府。