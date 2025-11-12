鳳凰颱風來襲，交通部公路局公布截至今日10時止，省道相關道路通阻統計，包括1處預警性封閉路段、4處災阻路段，呼籲用路人颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

一、預警性封閉路段

1.高雄市桃源區台20臨105線0K~37K(梅山口至大關山路段) 已於12日7時至17時實施預警性封閉。

二、災阻路段：

1.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K＋900(蘇澳至東澳路段) 勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

2.宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K＋200~102K＋900(軍人公墓至聖湖路段)水位已消退，清理淤泥中，預計今(12)日12時可通行。

3.花蓮縣光復鄉台9線228K＋500~236K＋500(馬太鞍溪河床臨時便道)南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

4.台東縣海端鄉台20線149K＋110至171K＋500(向陽至利稻) 150K＋100、161K＋000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

公路局提到，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。