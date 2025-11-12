捷運土城樹林線目前施工中，今年7月才發生因施工鐵條掉落砸中路過機車騎士害他牙齒斷六顆的意外，未料昨（11）日下午又發生工地吊掛鐵條鬆脫砸中路過轎車的事故，所幸沒有人員傷亡。新北市捷運局表示，已要求廠商負責並開罰6萬、要求停工改善。

警方指出，轎車在下午3時許行經大安路與保安街一段路口，鄰近的捷運工地吊掛鐵管不慎墜落，擊中車輛引擎蓋，造成車輛受損，所幸並未造成人員傷亡，由警方到場協助排除交通狀況，後續由市府相關單位釐清。

捷運局則指出，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程在樹林區大安路上工區內，昨日下午由施工廠商進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷。

捷運局已要求施工廠商負起一切責任，並針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。