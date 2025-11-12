桃園市平鎮區10日清晨6時許發生凶殺案。一名50歲李姓男子因17年前殺害已婚女友後入獄，近年剛假釋，如今再度因感情糾紛，與現任51歲周姓女友發生衝突，他案發當天前往周女住家附近談判，雙方一言不合，他竟動手將人勒斃，事後遭警方逮捕依殺人罪嫌送辦，檢方昨（11）日向法院聲押禁見獲准。

據了解，目前在電子廠擔任作業員的李男，某次前往美髮店剪髮時結識周女，兩人發展成情侶關係，但僅交往幾個月。期間，周女發現李男脾氣十分暴躁，時常因小事大發雷霆，因此決定與對方分手，李男聽聞後竟心生不滿，本月10日一早到金陵路三段周女住家附近談判，沒想到將人勒斃。

值得注意的是，李男在2008年7月29日下午也曾犯下殺人案，當時他同樣因姊弟戀談分手，而勒斃一名已婚44歲歐姓婦人，犯案後還打給死者女兒說「我做了傻事，殺了妳媽媽、我太愛妳媽媽…」等語，並表示將屍體遺棄在女方住家地下室樓梯間，接著打電話向警方聲稱要自首，卻一度不見蹤影。

全案遭最高法院判刑18年半定讞，李男於2019年假釋出獄，如今刑期屆滿他竟再度犯案，詳細事發情形仍有待警方進一步調查釐清。

