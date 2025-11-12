西班牙凱克薩銀行(CaixaBank) 6日宣布發行10億歐元的「二級資本社會債券」 (Tier 2 Social Bond)，這是該企業在2025年完成的第7筆公共債務交易。籌集到的資金將用於協助減少貧窮、推動性平、普惠金融、醫療服務、教育及社會住宅。

凱克薩銀行是西班牙最大的銀行之一，在數位銀行領域處於領先地位，總部設在瓦倫西亞。凱克薩銀行在西班牙和葡萄牙擁有眾多客戶與完善的網絡布局，提供全面的銀行、保險和金融服務，以對永續發展和社會責任的承諾而聞名。

社會債券屬於一種ESG債券，是將募集資金用於解決社會問題、促進社會正面影響的債務工具。資金用途如改善貧富差距、提供可負擔住宅、促進性別平等及保障弱勢族群權益等。ESG債券要求發行人在募集資金後，需公開資金使用狀況，並定期報告專案效益，以供第3方評估。

二級資本債券是商業銀行為增加「二級資本」而公開發行的債券，增加二級資本將有助於銀行提高資本充足率、優化結構與增強風險抵禦能力。二級資本亦稱補充資本，是金融監管機構衡量銀行金融實力的指標之一。

這筆二級資本社會債券的存續期限為12.5年，7.5年後可贖回，票面利率為3.875%。市場迴響熱烈，最終認購額超過19億歐元，顯示部分投資人對凱克薩銀行的永續金融策略充滿信心。

凱克薩銀行的普通股一級資本(CET1) 比率為12.4%，總資本比率為16.9%，均超過監理審查與評估程序(SREP)的要求。3大信用評等機構穆迪(Moody’s)、標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)以及DBRS均將此債券評為投資等級。

債券募集資金將用於西班牙弱勢地區的經濟和社會發展，凱克薩列出的社會投資組合已超過97億歐元，其中包括45.9億元促進就業、22.6億元用於普惠金融措施、12.2億歐元投入健康服務，另有9.77億歐元推進性別平等。

此外，凱克薩銀行自2019年以來，每年均發行1張社會債券，目前已發行9張綠色債券、7張社會債券，累計發行規模達145億歐元、5億英鎊和3億瑞士法郎。