東森國際最新出爐第3季財報，單季獲利2.1億元，較去年同期6054.8萬元，年增高達246.83%，而前三季稅後淨利4.64億元，年增139%，每股盈餘(EPS)1.42元，年增141%，創2019年以來，同期新高。

東森國際隨著轉投資陸續開花結果，10月營收近4.72億元，較9月營收近4.53億元，月增約4.2%，加上第四季轉投資的東森購物有雙11及雙12等旺季可望帶動業績，有利挹注東森國際第四季業外收益，對於東森國際第四季及全年獲利可期。

東森國際近年積極強化轉投資效益，已逐漸擺脫傳統貿易及倉儲的單一結構，轉向以新媒體多元佈局與新零售會員服務平台為核心的綜合型獲利商模。

東森國際旗下貿易事業部的東森寵物雲為寵物實體通路品牌，目前門市規模達116家，並與擁有18家院所 的慈愛動物醫院合作，結合醫療、商品與數據服務。東森寵物雲在AI與數位化整合下營運體質大幅轉強、虧損明顯收斂，預計明年全面轉盈，並透過AI提供寵物飼主更即時的健康照護與生活服務。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面展現穩健經營成果，受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。展望未來，東森購物將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路(OMO)零售模式，東森購物今年前3季營業利益率達14%，法人預期，今年全年度EPS將超過13元。

東森國際旗下國際美妝生技公司自然美生物科技積極推動兩岸市場策略聯動。台灣自然美聚焦異業結盟與分潤合作，鎖定高成效、低投入之通路模式；上海自然美則以AI科技導入為核心，推出高端儀器專案「白月光」與「牛奶光」，結合核心產品組合，推動「AI科美」新模式，由於大陸加盟店規模已逾1,700家，法人預估，自然美今年亦將轉虧為盈。

東森國際除既有事業穩健成長外，市場關注的林口A9「東林資產」開發案預計明年第一季取得使用執照；上述不動產資產活化案未來將挹注穩定租金與管理收益，成為東森國際長期現金流來源。