偉訓持續深化AI與雲端伺服器機櫃業務，AI水冷機櫃整合Manifold、Busbar與CDU關鍵技術，已獲美系雲端大廠測試通過，預計今年底起提供亞洲及北美資料中心需求，將成為明年成長動能；伺服器機殼方面，偉訓與國內主要AI伺服器系統商策略合作，共同開發AI伺服器氣冷與水冷機殼，產品已陸續量產；同時偉訓取得CSP大廠ASIC散熱模組合作機會，正積極擴充熱管與VC產能，預期明年第3季起將有正向營運表現。

在PC事業方面，偉訓持續強化研發設計能力因應市場需求與趨勢，已開發多項專利機殼技術，包括分倉散熱、旋轉風扇支架與BOA旋鈕固定結構等有助於機箱散熱之創新設計，協助客戶提升產品差異化與市場競爭力。電源產品則提前佈局nVIDIA RTX 60系列顯示卡升級潮，推出1200W至2000W高瓦數電源，並配合Intel第三代12V only PSU規格開發新產品，以高效率與穩定輸出滿足次世代高效能平台需求。

在自有品牌COUGAR部分，COUGAR持續拓展全球市場，目前代理商遍佈全球，包括亞洲、北美、歐洲與拉丁美洲市場等；COUGAR產品線橫跨PC零組件、電競周邊設備與家具類產品，結合創新設計與性價比優勢，推出高散熱機殼、大瓦數電源與人體工學桌椅等多元產品；除PC DIY通路外，也積極開發SI與家具通路，擴大品牌市占。展現品牌長期成長潛力與全球競爭力。

電源供應器、機殼和IPC產品出貨量增加，且新併購聲學元件廠-珀韻在第3季貢獻營收約11.6億元，偉訓民國114年第3季合併營收達32.96億元、年增102%，單季毛利率提升至25%，歸屬母公司業主淨利為0.86億元、年增23%，單季每股盈餘為0.76元，若排除一次性項目（包括匯兌損益以及中國孫公司盈餘匯回所得稅費用增加等，單季每股盈餘約2.26元)；累計114年前3季合併營收達81.3億元、年增49.4%，毛利率22%，顯示營收動能持續穩健成長，每股淨損為2.17元(若排除非例行性項目，每股盈餘約5.2元)。

偉訓於今年藉由併購全球聲學領導廠商珀韻（Poyun）跨足聲學元件領域，珀韻的營收與獲利於第三季開始納入偉訓合併財務報表，珀韻第三季營收新台幣11.6億，稅後淨利1.5億，營運持續成長並對偉訓財務表現有顯著貢獻。

珀韻目前在越南、中國、美國、馬來西亞等均設有生產據點，主要客戶涵蓋車用音響、OEM及專業音響領域的領導品牌客戶，穩定的長期客戶合作關係、訂單持續滿載，珀韻正計劃擴大產能及據點以因應業務成長；在珀韻加入偉訓集團後，雙方結合自動化製造及高效營運管理，共同開發聲學元件新應用、切入車載與新興市場，為集團帶來穩定成長的營運表現。