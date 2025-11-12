該消息人士說，協議也有可能在下周初達成，不過他也警告說，該協議最終仍需美國總統川普的拍板批准，才算是定案。

川普是在7月底宣布，對瑞士徵收39%的高額關稅，該稅率也是美國重新設定全球貿易當中，開徵的最高關稅之一。此舉也威脅到瑞士公司的出口，因為美國是瑞士鐘錶、工具機、精密機械，和巧克力等商品的最大市場之一。

瑞士經濟部在周二拒絕對正在進行中的談判提出評論。瑞士政府表示，該國經濟部長Guy Parmelin與美國相關當局定期保持聯絡，包括與美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)。雙方在上周五進行了視訊會議，Parmelin形容是非常具有建設性的會談。

川普在周一表示，他正在努力達成協議，降低對瑞士商品課徵的進口關稅。

瑞士官員提出了一系列旨在減少美國財政赤字的投資承諾和建議。消息人士說，這為達成可能的協議鋪平了道路。

瑞士政府已經提出增加購買美國國防裝備的支出，並讓美國能源企業更容易進入瑞士市場。

知情人士說，瑞士還提出了擴大在美國黃金精煉能量的計畫，以協助減少美國對瑞士的貿易逆差。

瑞士製藥巨頭羅氏(Roche)和諾華(Novartis)也表示，作為政府和私營部門協同努力的一部分，他們將在美國投資數十億美元。

據瑞士媒體報導，瑞士一群商界領袖上週在白宮與川普會晤，雙方討論了關稅的影響，他們並向川普贈送了一條特製的刻字金條，和一支勞力士手錶。

該次會談包括了MSC、勞力士、合眾集團(Partners Group)、Mercuria能源集團、歷峰集團(Richemont)，以及MKS的高層。

瑞士國會上議院的議員Werner Salzmann說：「將美國的關稅降至15%，對瑞士工業來說是非常正面的，當然0%會更好」。

瑞士產業協會Swissmem的副會長Philippe Kohl說，15%的關稅仍非常高，但從39%降低關稅將明顯地受到歡迎。這將讓瑞士企業與德國、奧地利、義大利和日本的競爭對手處於平等的競爭環境。

瑞士股市在周二上漲2%，指數創近3周最高。歷峰集團(Richemont)和Swatch集團分別上漲1.9%和5.7%。