緯創第三季合併營收5,678.05億元，季增3%，年增一倍。營業淨利為271.42億元，稅前淨利為220.38億元，稅後淨利為74.06億元。毛利率大幅回升至7.39%，營益率也升至4.78%，稅後純益74.06億元，季增約14%、年增76%。

緯創前三季合併營收達1.465兆元，年增 94.9%。營業淨利為530.8億元，稅前淨利為549.88億元，稅後淨利為192.42億元。毛利率雖下滑至6.38%，營益率仍可持平約3.62%。

整體而言，緯創前三季獲利表現強於過往歷年，內外資11日也提前加碼同步買進。外資結束連2買後回補1551張，投信買超6158張，自營商也買超3411張，合計三大法人單日敲進逾1萬張。

業績旺，緯創也加大國內外生產基地的布局。董事會通過三大重大投資案。在國內方面，以不超過新台幣52.8億元額度內進行竹北AI第二廠區建築物改良及取得機器設備，因應AI伺服器業務擴張需求；與100%持股子公司緯成共同增加對公司新內湖總部暨臺北市數位內容創新中心資本支出預算，分別由新台幣10.25億元及47.8億元提高至17.1億元及56億元。

國外方面，透過100%持股之子公司 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱 WMMY) ，擬於美金3,000萬元 (不超過馬來西亞令吉1億2610萬元) 額度內對其子公司Wistron Investment (Malaysia)Sdn. Bhd. (簡稱 WIMY)增資。透過此次增資，WIMY擬於美金2,831萬元(不超過馬來西亞令吉1億1898萬元)額度內興建員工宿舍及變電站。

緯創12日早盤開低，最低下探138元，雖嚐試收歛跌勢往5日線靠近，股價跌幅仍在2%以上。