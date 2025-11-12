台11線花蓮豐濱路段今天上午發生1起車禍事故。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

受鳳凰颱風影響，花蓮下起間歇雨勢，台11線豐濱路段今天上午發生1起重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾滑到對向撞擊小貨車，貨車56歲黃姓駕駛見趕緊煞車，卻遭後方小客車撞翻。救護人員到現場時發現黃男已沒有生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。

黃男今天上午9時開著沿台11線南下，沒想到行經39公里處時，見對向42歲黃姓男子開的大型拖板車疑似過彎煞車打滑，車尾滑到車道，趕緊煞車，卻遭後方61歲潘姓男子駕駛的小客車追撞，且因撞擊力道大，車輛直接往右翻覆，卡在側溝動彈不得。

警消人員到場後，發現貨車車頭全部毀損，黃男受困車內且無生命跡象，經出動器材車破壞把人帶出後，人因頭部重創、傷勢嚴重，已失去生命跡象，後未送醫。潘男車頭也全數毀損，身上雖無外傷，但心情飽受驚嚇，大型拖板車駕駛黃男也沒有受傷。

警方初步調查，小客車潘姓駕駛沒有駕照、大型拖板車黃姓駕駛有駕照，2人都沒有酒駕，貨車駕駛有無酒駕及詳細肇事原因都還要再調查。