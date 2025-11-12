高雄林姓男子在網路認識還在讀國中的12歲少女，還要求她自拍裸照，更三度約少女外出開房，最後竟讓對方懷孕。一審高雄地院依妨害性自主罪判林男被判4年半，高雄高分院審理後，因林上訴程序不完備，駁回他上訴，維持原審刑度。

判決指出，112年初，林男透過網路認識1名12歲少女，進而交往成為男女朋友，隨後他傳訊息給女方：「既已交往，想看妳胸部」，要求她拍攝裸露胸部3張照片給他觀賞；林男食髓知味，分別在同年3月、9月和10月間，三度帶少女前往旅館發生性行為。

後來，少女父親察覺她懷孕，才知道女兒跟林男發生關係，報請市警局婦幼隊處理，員警傳喚林男到案說明，並依強制性交罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，函送高雄地檢署偵查起訴。

高雄地院審酌林男未與少女與父親達成和解及未認領孩子，依犯對於未滿十四歲之女子為性交罪等罪，處應執行有期徒刑4年半。

林男不服上訴，高雄高分院審理時，發現林男未在上訴狀簽名、蓋章或指印，且林男經合法傳喚，未陳報正當理由而未到庭，導致無從當庭進行確認，因此駁回他上訴，仍可上訴；至於檢方上訴部分則另案審結。